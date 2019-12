Fenomenale vertolkingen van Anthony Hopkins en Jonathan Pryce in The Two Popes

NPO Radio 2 gaat hitlijst vol reclamemu­ziek uitzenden

17:18 Het is geen Top 2000, maar Radio 2 gaat een Top 40 uitzenden vol met reclamemuziek. Denk hierbij aan De Postbank met 15 miljoen mensen, KLM met One Day I'll Fly Away en Lidl met Little Brown Bag. Liedjes die onlosmakelijk verbonden zijn geraakt met de merken die ermee adverteerden.