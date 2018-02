Ferri Somogyi (44) en 19 jaar jongere vriendin verwachten kindje

Babynieuws voor Ferri Somogyi: hij wordt vader. ,,Er is een lieve kleine baby op komst!'', roept hij uit bij een foto waarop de 44-jarige Goede Tijden Slechte Tijden -acteur naar zijn vriendin lacht. Zij houdt twee echo's vast van hun kleine spruit, die in september wordt verwacht.

Ferri is sinds vorig jaar samen met Noëlle van Stek (25), die een eigen bemiddelingsbedrijf runt voor gezinnen die een nanny zoeken.

De eerste publieke foto van het stapelverliefde stel werd in mei vorig jaar gemaakt tijdens een voetbalwedstrijd. Sindsdien deelde Ferri regelmatig liefdeskiekjes met zijn fans op Instagram. Daarbij noemde hij Noëlle de 'liefste, knapste en leukste'. Vorige zomer brachten ze samen door in Rome, afgelopen oud en nieuw vierden ze in Reykjavik.

Iets unieks

In 2013 ging de acteur door een moeilijke periode toen zijn toenmalige vriendin Petra Smits een miskraam kreeg. ,,Het was een nachtmerrie die voor haar misschien nog wel groter is geweest dan voor mij'', zei hij daarover. ,,Als vrouw draag je een kindje natuurlijk echt. Dat lijkt mij iets unieks dat wij mannen denk ik nooit helemaal kunnen begrijpen. De zwangerschap van Petra was gepland; we hadden echt een droom voor ogen.''

Nadat zijn relatie met Petra strandde, sprak hij in 2015 opnieuw zijn kinderwens uit. Tegen weekblad Privé klonk het: ,,Ik heb wel degelijk het gevoel dat het er een keertje van gaat komen. Wacht maar af.''

'Rik de Jong' kreeg in 2016 een relatie met acrobate Daniëlle Bubberman, die te zien was in Holland's Got Talent. Zij waren anderhalf jaar samen.

