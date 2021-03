Ferry Doedens gestrikt voor NPO-serie 'sexy social media’

Deze wereld is Doedens niet helemaal onbekend, hij is zelf ook actief op het erotische platform OnlyFans. Hij heeft daar inmiddels bijna drieduizend betalende volgers en verdient er naar eigen zeggen zijn maandelijkse boterham mee.

In de driedelige serie komen ook andere influencers voorbij die hebben gekozen om hun kiekjes op hetzelfde of een vergelijkbaar platform te delen achter een betaalmuur. Onder meer Levy van Wilgen, Kiki van Hees en Elise Siswet verschijnen in het programma. Ook de familie van de influencers komt aan bod. Met hen gaat Ferry in gesprek over wat zij ervan vinden dat de makers werken op erotische platforms. En of het werk naast inkomsten ook imagoschade oplevert.