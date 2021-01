Ferry Doedens komt na roerig jaar met muziek: ‘Ik ben meer dan OnlyFans’

Acteur Ferry Doedens kwam vorig jaar herhaaldelijk in het nieuws. Hij werd op non-actief gezet door Endemol Shine, omdat hij de coronaregels niet naleefde, verliet definitief Goede Tijden, Slechte tijden, en er was het nieuwtje dat hij pikante beelden van zichzelf deelde op de 18+-website OnlyFans: Doedens kreeg de afgelopen tijd genoeg over zich heen.



Al die gebeurtenissen zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. En hoewel hij meermaals een pauze op sociale media inlaste, had Doedens een uitlaatklep nodig. Dus besloot hij producers en singer-songwriters Jeroen Russchen en Robert Vredeveld, met wie hij al eerder samenwerkte, te benaderen om zijn gevoelens op papier te zetten. Het resulteerde in het lied Gevallen, waarin Doedens zingt over wat hij heeft meegemaakt. ,,Een van mijn grootste passies is zingen. Ik heb een roerige periode achter de rug, er is echt genoeg gebeurd het afgelopen jaar. In Gevallen zing ik over dat ik niet lekker in mijn vel heb gezeten. Het was vrij intens, een soort rollercoaster”, vertelt hij aan deze site.



Inspiratie voor de titel van het lied putte hij uit al die gebeurtenissen. ,,Ik voelde me verloren, dat ik hard ben gevallen.” Maar, na regen komt zonneschijn en dat geldt ook voor de acteur en zanger. ,,Ik wil een positieve wending aan het verhaal geven. Er is zoveel gezegd en gedaan, maar ik wil laten zien dat ik méér ben dan OnlyFans.”