Ferry Doedens weer welkom op de set van GTST

‘Na twee weken quarantaine eindelijk weer terug in de studio, zin in’, schrijft Doedens vandaag bij een kiekje waarop hij een bordje van de populaire serie showt. Niet veel later deelt hij nog een foto, waarop hij voor de deur van het kantoor van Endemol Shine staat met een collega.



Doedens onthulde begin deze maand in de YouTube-serie KEURantaine van Eddy Keur dat hij ‘al acht weken lang met iedereen geknuffeld’ heeft. Dat ging er bij zijn werkgever niet in. Die stelde dat Ferry met zijn gedrag de gezondheid en de veiligheid van zijn GTST-collega’s in gevaar bracht. Het is volgens de producent van groot belang dat iedereen zich aan de opgestelde regels houdt.



Ferry moest in 2015 al eens bij GTST vertrekken omdat hij cocaïne gebruikte. Een jaar later keerde hij weer terug.