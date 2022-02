Ferry Maat nog één keer met Soulshow op Radio 2

Radiomaker Wouter van der Goes staat een deel van zijn zendtijd af aan Maat vanwege de week van de jaren tachtig. Alle programma’s op NPO Radio 2 staan tussen 18 en 25 februari in het teken van dit bijzondere decennium.

,,Als er één radioprogramma kenmerkend was voor de 80's, dan is het wel de Soulshow”, aldus Van der Goes. ,,Het programma is bepalend geweest voor de soundtrack van mijn leven en mijn uiteindelijke muzieksmaak. En dat geldt voor veel mensen van mijn generatie. De muziek die Ferry op donderdagavond draaide op Hilversum 3 was ook meteen de muziek die je op zaterdag in de discotheek hoorde.”

Van der Goes nam de eenmalige Soulshow van tevoren op met Maat op Bonaire, waar de oud-radiocoryfee al vier jaar woont. Overigens verzorgt Maat online nog steeds met regelmaat ‘soulshows’ via zijn eigen website.

De Soulshow begon in 1973 op Radio Noordzee. Ferry Maat was daarmee een van de eerste Nederlandse dj’s die vooral Amerikaanse soul naar Nederland haalde. Tot dat moment was deze muziekstroming zo goed als niet te horen op de radio.

In de jaren zeventig en tachtig was het programma iedere donderdagavond te beluisteren op Hilversum 3. Maat ontving in 2006 een Gouden Harp voor zijn programma en zijn bijdrage aan de promotie van soulmuziek in Nederland.

