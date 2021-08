Festival Into The Great Wide Open begin september nu al geannuleerd: ‘Het is onverantwoord’

Into The Great Wide Open gaat niet door. De organisatie van het popculturele festival op Vlieland wacht het kabinetsbesluit niet af en annuleert het evenement dat van 2 tot en met 5 september stond gepland. ,,Het is onverantwoord.’’

De organisatoren hadden ingezet op een aangepast festival, in een vorm die dankzij de versoepelingen en teruglopende besmettingscijfers mogelijk leek. Maar nu de pandemie aanhoudt, is het ‘onverantwoord’ om het door te zetten. ,,We willen niet het risico lopen dat er vanwege Into The Great Wide Open besmettingen ontstaan op Vlieland, waar geen quarantaine-faciliteiten zijn en het logistiek ingewikkeld is om positief geteste mensen veilig naar de wal te vervoeren’’, aldus een woordvoerder van het team dat Into The Great Wide Open sinds 2009 mogelijk maakt.

De burgemeester van Vlieland, Michiel Schrier, staat achter de beslissing, laat hij weten in de verklaring van het festival. ,,Het is ontzettend jammer, maar ook heel verstandig dat de organisatie dit besluit heeft genomen. Hopelijk kan het festival volgend jaar wel weer volwaardig doorgaan. Dat is goed voor Into The Great Wide Open en haar bezoekers, maar ook voor Vlieland.’’

Te laat

Door nu al te annuleren, wachten de organisatoren de persconferentie van het kabinet van 13 augustus niet af. Dan moet er duidelijkheid komen over óf en in welke vorm festivals door zouden kunnen gaan. ,,Stel we krijgen groen licht, dan weten we te laat onder welke voorwaarden we een festival kunnen organiseren. Het is met de beste wil van de wereld niet mogelijk op zo’n korte termijn op een Waddeneiland een festival neer te zetten”, zegt een woordvoerder. Lastige aan de vroege cancellering is wel dat het festival een bijdrage uit het Garantiefonds waarschijnlijk misloopt. ,,Wij kunnen dit doen omdat we een gezonde stichting hebben, maar we hopen op de coulance van het Fonds Podiumkunsten, onze donateurs van het Vuurtorengenootschap, de Provincie Fryslân en de Gemeente Vlieland. Daarnaast ontvingen we al financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.’’

