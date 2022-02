Festival Milkshake 2022 binnen uur helemaal uitverkocht

video's Clubbaas verbijs­terd: Adele gaat uit haar dak bij stripshow en paaldanst op het podium

Zangeres Adele (33) heeft clubgangers in Londen gisteren de avond van hun leven bezorgd toen ze onaangekondigd mee kwam feesten bij een stripwedstrijd. De Britse superster mocht beslissen wie de beste stripper van de avond was én probeerde zelf ook even te paaldansen. De baas van de club gelooft het nog steeds niet. ,,Ze was er ineens. Ze had geen verzoeken, geen eisen, niks.”

11 februari