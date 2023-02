Festivalkaartje dit jaar nog duurder: ‘Moet betaalbaar blijven, anders heeft het geen zin’

De Mallemolen-zangeres Heddy Lester (72) overleden

Zangeres en actrice Heddy Lester is zondagavond op 72-jarige leeftijd overleden. Lester, die namens Nederland in 1977 deelnam aan het Eurovisie Songfestival met het nummer De Mallemolen, overleed thuis in haar huis in Amsterdam aan de gevolgen van blaaskanker.

