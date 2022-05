Feyenoord mag verloren hebben, Khalid & Sophie in Rotterdam waren de grote winnaar

Great British Bake Off keert terug op Nederland­se televisie

The Great British Bake Off, het Britse bakprogramma waarvan Heel Holland Bakt is afgeleid, keert weer terug op de Nederlandse televisie. Omroep MAX, die het programma eerder ook uitzond, maakt vandaag bekend dat het twaalfde seizoen vanaf 2 juni te zien is op NPO 1.

24 mei