Fidan Ekiz vervangt verkouden Sophie Hilbrand in Op1

Fidan presenteert de talkshow van NPO 1 samen met Hugo Logtenberg.



Sinds woensdagavond wordt de talkshow uitgezonden zonder publiek in de studio. Gisteren besloot BNNVARA bij alle live-uitzendingen geen publiek meer toe te laten in de studio, waardoor onder andere De Wereld Draait Door een lege studio had.



Publiek dat niet meer welkom was in de studio van De Wereld Draait Door, volgde de uitzending vanavond via Skype. ,,Zo kunnen jullie er toch een beetje bij zijn. Helaas, het is zoals het is. We zien elkaar niet live, maar we zien elkaar via dit scherm", zei presentator Matthijs van Nieuwkerk.