Fietsenmerk is boos over sterfscène in Sex and the City-reboot

And just like that... is het langverwachte vervolg op Sex and the City. Op zender HBO waren donderdag de eerste twee afleveringen te zien. De serie vertelt over de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) die nu vijftigplusser zijn. Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde, bedankte voor een rol in de reboot.