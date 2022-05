Fijn dat Maud haar mond níét dicht heeft gehouden

Oké, Maud zegt nog steeds overoll in plaats van overall. Ze vult ook de antwoorden van Evert nog aan en in, maar soit! Maud was de absolute smaakmaker van Boer zoekt vrouw. Met haar haar openheid, directheid (‘Mag ik je handen vasthouden’) en gevoeligheid. Ze schreef geen brief, maar stuurde haar stem. Licht geaffecteerd, maar haar zinnen beroerden boer Evert. Ze hunkerde naar de liefde en kreeg die. Ze gaan samenwonen! Wat ze er ook bij kreeg, was de boze buitenwereld van social media. De meningen over haar buitelden over elkaar heen. Ze zei dat ze ’t allemaal weinig las, maar natuurlijk kreeg ze het mee. Toch bleef ze zichzelf. ,,En ik weet zelf ook hoe ik in elkaar steek. Ben kritisch naar mezelf. Ik zie mezelf ook en denk af en toe ook: mens, hou toch even je mond dicht.’’ Blij dat ze dat niet gedaan heeft. Vooral voor Evert. Maar ook voor ons kijkers.