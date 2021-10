Filemon in gesprek met 4 moordenaars: 'Beseffen ze hoeveel leed ze hebben veroorzaakt?’

Jorge is 24 jaar en werkt als jongensescort. Op een avond, na veel coke- en drankgebruik, krijgt hij ruzie met een mannelijke collega in zijn woning in Rotterdam over seks en geld. De collega gooit een koffiekopje naar zijn hoofd. Jorge pakt in een reflex een broodmes. ,,Het is heel moeilijk te beschrijven wat er toen gebeurde”, vertelt de man dertien jaar later over de worsteling die volgt. ,,Ik voelde aan zijn nek… Die leeft niet meer.”