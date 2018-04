Film Patser met Ali B trekt half miljoen bezoekers

De misdaadfilm vertelt het verhaal van vier jongeren uit Antwerpen die een cokedeal saboteren en de drugs zelf verpatsen. Daardoor ontstaat er een bendeoorlog die in Amsterdam, Antwerpen en Marokko wordt uitgevochten. Ali B maakte zijn acteerdebuut in de rol van maffiabaas Hassan Kamikaze. De film staat elf weken na de release nog steeds in de top 10 van best bezochte films in Vlaanderen. Tijdens de Ultimate Official Patser Party dit weekend gaven Adil en Bilal het startschot voor een vervolg op de film: Patsers . Die wordt in 2020 in de bioscopen verwacht. Eerst verwachten de regisseurs in Hollywood de regie te mogen doen van Bad Boys For Life , de derde film in de Bad Boys -franchise met Will Smith en Martin Lawrence. Ook Beverly Hills Cop 4 zou nog voor hen in het verschiet liggen.

Aanpassingen

,,Bilall en ik reizen voortdurend op en af naar Amerika, want we hebben daar nog altijd geen 'go' gekregen voor onze projecten", vertelt Adil aan Het Laatste Nieuws. ,,Onzekerheid hoort nu eenmaal bij onze job. Toen we gevraagd werden voor Beverly Hills Cop, dachten we aanvankelijk ook dat we meteen van start konden gaan. Ondertussen hebben we Hollywood al wat beter leren kennen en weten we dat dat pas kan, als er handtekeningen zijn gezet."



,,We vermoeden dat we nog sneller op de set van die Bad Boys-film zullen staan. Ook al moet dat scenario nog altijd goedgekeurd worden. Maar zo gauw Will Smith het oké vindt, gaan we van start. Als er opmerkingen en aanpassingen blijven komen, wordt alles natuurlijk weer wat uitgesteld. Voor hoelang? Dat kan niemand voorspellen. Ondertussen willen Bilall en ik niet braaf afwachten en stilzitten, maar werken we in stilte door aan een tiental andere projecten. Zoals Patsers."