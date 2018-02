'Film Shape of Water is afgekeken van toneelstuk uit jaren zestig'

Patricia Paay door Jane Seymour van troon gestoten als oudste Playboybunny

22 februari Polderdiva Patricia Paay (68) is door de Amerikaans-Britse Hollywoodactrice Jane Seymour van de troon gestoten als oudste Playboybunny ter wereld. Seymour (67) staat in de jongste editie van de Amerikaanse versie van het blad. Paay poseerde in 2009 voor de laatste keer in vol ornaat. Ze was toen 60 jaar.