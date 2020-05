Film van hitmusical Hamilton niet naar bioscoop, maar in juli op Disney+

De voorstelling gaat over het leven van de Amerikaanse politicus en founding father Alexander Hamilton. Het verhaal wordt verteld aan de hand van rapmuziek en alle rollen worden gespeeld door zwarte acteurs.



Disney zou naar verluidt zo'n 75 miljoen dollar (68 miljoen euro) hebben neergeteld voor de rechten. In de film zijn alle oorspronkelijke castleden te zien die in 2016 op Broadway stonden. Hamilton is al jaren een van de grootste theaterhits ter wereld en won tientallen prijzen.



Hoofdpersoon Alexander Hamilton was de belangrijkste vormgever en bepleiter van de Amerikaanse grondwet, gaf de economische structuur en politiek van de VS vorm en maakte zich hard voor de afschaffing van de slavernij. De film zou oorspronkelijk in het najaar wereldwijd in de bioscopen te zien zijn.