Filmhistoricus Dan Lanigan gaat in Prop Culture op jacht naar filmschatten

Uit eigen ervaring weet Dan Lanigan dat het oppassen geblazen is bij de aanschaf van een origineel rekwisiet uit een geliefde speelfilm. ,,Ik ben één keer behoorlijk de mist ingegaan. Ik kocht van iemand die had meegewerkt aan Who framed Roger Rabbit de toongun die Bob Hoskins in enkele scènes had gebruikt. Later bleek dat dit wapen helemaal niet in de film was gebruikt. Het was een afscheidscadeau dat de crewleden na de opnamen van de producenten hadden gekregen. Er waren dus meerdere exemplaren in omloop.’’