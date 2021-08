Filmicoon Francis Ford Coppola wil droomfilm maken en investeert 100 miljoen dollar

Megalopolis moet een epische film worden die een moderne twist geeft aan de Catilinarische samenzwering. Dat was een complot, bedacht door de Romeinse senator Lucius Sergius Catilina, om consul Marcus Tullius Cicero af te zetten. Het verhaal zou zich nu echter in het heden afspelen in ‘New Rome’, een stad die erg lijkt op New York, tijdens een financiële crisis.



Voor de hoofdrollen heeft hij acteurs als Oscar Isaac, Forest Whitaker en Cate Blanchett op het oog. Ook zouden er rollen zijn voor Zendaya, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange en Godfather-acteur James Caan. ,,Ik heb wel een aantal private investeerders gevonden”, vertelt Coppola. ,,Maar ik ben bereid om het verschil zelf bij te leggen. Het is niet eenvoudig om zelf 100 miljoen in het project te stoppen, maar het is ook niet onmogelijk.”



De regisseur ontwikkelde het project al in de jaren 80, maar het duurde twee decennia om het scenario en de financiering rond te krijgen. Toen dit eindelijk gelukt was, vonden de aanslagen op 11 september plaats en werd het project alsnog gecanceld. ,,Het is voor mij een religieuze oorlog geworden om de film te maken”, stelt Coppola in het interview. ,,Ik sta niet te springen om zelf geld in de film te stoppen, maar als dat is wat ervoor zorgt dat ik hem kan maken, dan doe ik het.”



Als alles doorgaat, wil de filmmaker in de tweede helft van 2022 gaan draaien. Hij zal tegen die tijd 83 jaar oud zijn.