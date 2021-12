Filmmaker Henk van der Linden (96) overleden

video Joyce kijkt zichzelf recht in de ogen in Madame Tussauds: ‘Als ze me maar niet kussen’

Daar sta je dan, oog in oog met je evenbeeld in was. „Ik kan alleen maar naar de lippen en het haar kijken. Het is zo echt. Dit is schrikken”, stamelt Joyce Dietvorst als haar beeld in Madame Tussauds wordt onthuld. Aan de bar kijkt André Hazes toe.

17 december