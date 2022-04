Filmmaker: ‘We zijn de boodschap van Anne Frank uit het zicht verloren’

Een animatiefilm waarin Kitty, de denkbeeldige vriendin aan wie Anne Frank haar dagboek in de vorm van brieven schreef, wakker wordt in het door toeristen bevolkte Achterhuis. Haar bedenker leeft nog, daarvan is ze overtuigd. Maar waar ís Anne Frank? Het is een vraag die we vooral niet te letterlijk moeten nemen. Want de Amsterdamse die in 1945 stierf in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen, is eigenlijk nog overal. Misschien komt ze weer echt ‘tot leven’ als Kitty zich mengt in de huidige vluchtelingenproblematiek? Want een meer vredelievende wereld, was dat niet wat ze eigenlijk wilde?