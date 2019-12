Filmopnames Alex van Warmerdam gestolen uit auto

Een camera met belangrijk beeldmateriaal van Nr. 10 , de nieuwe film van Alex van Warmerdam, is maandag gestolen in Amsterdam. De camera bevatte veel belangrijk beeldmateriaal van de nieuwe film, maakte distributeur Cinéart vandaag bekend.

De camera is rond 14.00 uur ter hoogte van het pompstation bij de Hoogte Kadijk in Amsterdam gestolen uit de auto van een van de crewleden. Vermoedelijk hebben de daders de filmopnames nauwlettend in de gaten gehouden. De draaidag stond vandaag in het teken van zogenaamde rijshots; moeilijke opnames waarin de cast gefilmd wordt in auto’s.

Aangifte

Dat het voorval van invloed zal zijn op de productie van de film is zeker: alle gestolen opnames zullen opnieuw gedraaid moeten worden. Dit komt bovenop het tekort van 200.000 euro dat door middel van een crowdfunding gedicht moest worden.

Er is aangifte gedaan bij de politie. Een woordvoerder van de politie Amsterdam kon maandagmiddag niets zeggen over de aangifte of het onderzoek naar de diefstal.