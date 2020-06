Filmpje pakken in coronatijd: je mist zelfs nachostank

11.30 uur

Alles is uitverkocht?! Zelfs een of andere sterloze actiefilm met de afgekloven b-titel Line of Duty waar ik nog nooit van hoorde – en geloof me, dat zegt wat – in alle grote zalen van keten Pathé in Rotterdam? Oei, ik onderschat de gevolgen van Covid-19 op een biosavondje nog ver voor ik überhaupt het theater binnenwandel. Heel vreemd is het natuurlijk niet. Met maximaal dertig mensen in één ruimte moet je er zelfs voor een drie uur durende kunstfilm uit Oekraïne als de kippen bij zijn. Ik surf online verder. Er is nog plek voor de Nederlandse culthit Rundfunk, maar dan wordt mijn meisje chagrijnig. Dan maar naar Den Haag, naar het tien jaar oude Inception met Leonardo DiCaprio. Gaaf die weer eens op het grote witte doek te zien.



11.39

Ik moet digitaal beloven geen verkoudheid- of griepverschijnselen te hebben. Veel niezen en hoesten? Ga dan maar niet. Ik twijfel even. Vorige week biechtte ik een woordvoerster van de Rotterdamse Doelen eerlijk op hooikoorts te hebben en dat bleek niet zo slim. Of ik voor een verslag van de eerste repetities van het Rotterdam Philharmonisch Orkest dan niet toch een collega zónder dergelijke klachten die kant op kon sturen. Een kort daarna gekochte neusspray werkt behoorlijk. Ik koop twee bioscoopkaartjes.



20.00 uur

Een vriendelijke jongeman van Pathé Buitenhof verwelkomt ons bij binnenkomst en controleert de tickets. ,,Jullie kunnen zo doorlopen, want druk is het niet vanavond. Alwéér!” grapt hij waarschijnlijk niet voor het eerst sinds het virus zijn functie drastisch anders inkleurde. Wij wassen braaf onze handen bij een zeepmachine. ,,Oh, liever met uw ellebogen het pompje bedienen alstublieft.” Oeps. ,,Die kant op, volg de pijlen.”