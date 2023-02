Filmproducent Weinstein (70) ‘voor rest van zijn leven’ in de cel: ‘Doe dit alsjeblieft niet’

tweede veroordelingDe bekende voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (70) is tot 16 jaar cel veroordeeld voor verkrachting van een vrouw in Beverly Hills. Weinstein reageerde verbijsterd en smeekte om vrijspraak. ,,Veroordeel me alsjeblieft niet tot levenslang in de gevangenis, ik verdien dit niet.”

In oktober vorig jaar begon er een nieuwe zaak tegen Weinstein, die in 2020 in New York al werd veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Er waren elf nieuwe aanklachten, zoals gewelddadige verkrachting en gedwongen orale seks met vrouwen.

Eind december werd de 70-jarige voormalig filmproducent schuldig bevonden voor de verkrachting en aanranding van een model. Weinstein, bekend als uitvoerend producent van films als Pulp Fiction, Reservoir Dogs en de The Lord of the Rings-films, ging in hoger beroep. Donderdag moesten hij en zijn advocaat argumenten hiervoor aanleveren. Maar het beroep werd vrijwel meteen verworpen.

Weinstein moest zich verantwoorden voor zedenmisdrijven bij vier vermeende slachtoffers. Voor slechts één van hen is Weinstein door de jury over de hele lijn schuldig bevonden. Voor misdrijven tegen een ander slachtoffer is hij vrijgesproken, in de twee andere gevallen bereikte de jury geen overeenstemming.

Naakt masseren

Ashley Matthau, een voormalig actrice, deed in de rechtbank haar verhaal over haar ervaringen met Weinstein in 2003. Matthau was destijds 22 jaar toen zij door Weinstein op zijn hotelkamer seksueel zou zijn misbruikt. Volgens Matthau vroeg Weinstein haar bijna twintig jaar geleden op de set van de film Havana Nights om hem op zijn kamer ‘naakt te masseren‘.

Toen de actrice weigerde omdat ze verloofd was, vroeg de producent naar de naam van haar vriend en zei deze te kennen, en dat het dan dus om een ‘massage tussen vrienden’ zou gaan. Ook zou Weinstein hebben gezegd dat hij dit ook met actrice Gwyneth Paltrow hebben gedaan: ,,Kijk wat ik voor haar carrière heb betekend.”

Matthau kreeg echter geen bijval van de choreograaf en producer van de film die ze om hulp had gevraagd. Toen ze na haar pauze terug op de set kwam, vertelde de actrice dat Weinstein haar met zijn assistente opwachtte om ‘te praten over toekomstige projecten’. De assistente zou er naar eigen zeggen de hele tijd bijblijven, dus Matthau ‘wist dat ze vanaf toen niet meer alleen was’.

Ondanks dat de drie samen in een limousine naar de hotelkamer van Weinstein reden, ging de assistente van de producer weg toen ze zijn kamer binnengingen. Eenmaal binnen, zo vertelde Matthau, duwde Weinstein de actrice op bed en trok hij haar kleren uit. Hij betastte haar en begon te masturberen. ,,Ik was alleen maar heel dankbaar dat ik niet verkracht werd”, zei de vrouw in de rechtbank. ,,Ik veegde alles af en kleedde me zo snel mogelijk aan en vertrok weer.”

#MeToo

Weinstein werd in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Volgens Amerikaanse media is het daarom waarschijnlijk dat Weinstein, die in slechte gezondheid verkeert, de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen.

Eind 2017 kreeg Weinstein wereldwijde bekendheid nadat hij door tientallen vrouwen, onder wie wereldberoemde actrices, beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting. Weinstein gebruikte zijn machtspositie in Hollywood om slachtoffers tot stilzwijgen te intimideren.

De onthullingen over zijn jarenlange wangedrag leidden tot de #MeToo-beweging.