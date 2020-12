Films Bumperkleef en De Kuthoer zijn volgend jaar te zien in Amerikaanse bioscopen

Verrassen­de winnaar Gouden Kalf voor beste Nederland­se film

3 oktober Het intieme familiedrama Buladó, met een hoofdrol voor GTST-acteur Everon Jackson Hooi, is dit jaar de verrassende winnaar van het Gouden Kalf in de categorie ‘Beste film’. De op Curaçao gedraaide en grotendeels in het Papiaments gesproken productie, leek met slechts één nominatie (alleen voor de hoofdprijs) niet de grootste kanshebber.