Filmtrailers tjokvol spoilers? Het is onze eigen schuld!

Organisa­tie Televizier-Ring: Bij veroorde­ling kan Peter Gillis uitgeslo­ten worden

De organisatie achter de Gouden Televizier-Ring houdt de ontwikkelingen rond de mishandelingszaak tegen Peter Gillis nauwlettend in de gaten. Dat laat hoofdredacteur Jeroen de Goeij aan het ANP weten nu Gillis’ realityserie Massa is kassa in de race is voor de belangrijke televisieprijs.

17 augustus