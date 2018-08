Filosofen begrijpen soms geen hout van wat de ander zegt

Iedereen kent Roelof, Roelof de Vries. Het zou best eens kunnen dat hij over vier dagen wordt uitgeroepen tot winnaar van De Slimste Mens. Leuk programma, maar daar mag ik niet over schrijven, dat is Angela's domein, ik ben van de radio. Als De Slimste Mens een radioquiz was geweest en ik zou me opgeven, dan was de winnaar al bekend voordat er ook maar een uitzending was gemaakt, maar dit even terzijde.