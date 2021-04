Finale Op zoek naar Maria nadert: ‘Voelt als zwemmen zonder bandjes’

Bijna twee maanden lang stond hun leven in het teken van Op zoek naar Maria. Van het uitzoeken van geschikte nummers, tientallen keren repeteren tot de perfecte outfit vinden: de dames trokken alles uit de kast om de jury te imponeren. En met succes, want zondag staan ze in de felbegeerde finale. Een droom die uitkomt. ,,De rol van Maria is de mooiste vrouwenrol in mijn leeftijdscategorie. Ze maakt een enorme ontwikkeling door als karakter”,, vertelt Nandi, die tijdens de halve finale haar lied met gebarentaal uitbeeldde. ,,Er zijn weinig vrouwenrollen die dat hele palet bestrijken, dat is echt een cadeau.



Tessa en Natascha beamen dat. Tessa, die van de drie dames op papier de meeste ervaring heeft en eerder al de hoofdrol in Anastasia vertolkte, vult aan: ,,Maria is een ontzettend mooi karakter. Ze is positief, haar hart loopt over van muziek en ze is gek van kinderen.” Bovendien is Tessa opgegroeid met de Sound of Music; in 2003 speelde ze Brigitta in de musical. ,,Die muziek is zo iconisch. Het is de combinatie van het stuk, positiviteit en nostalgie.“