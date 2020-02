Finale Wie is de Mol? is te zien in de bioscoop

De vertoningen bleken bij eerdere edities enorm populair, alle zalen zaten vol. Daarom is besloten de finale dit jaar in meer bioscopen te vertonen. De kaartverkoop begint voor AVROTROS-leden dinsdag, alle andere fans van het programma kunnen vanaf 27 februari een kaartje zien te bemachtigen.



De finale van Wie is de Mol? is te zien in bioscopen in Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Den Bosch, Eindhoven, Hilversum, Hoogeveen, Hoogezand, Hoorn, Kerkrade, Nijmegen, Purmerend en Vlaardingen.