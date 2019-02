First Dates krijgen extra kansen in romantisch liefdeshotel

Bijna gebarsten record-ei vraagt aandacht voor nadelen sociale media

11:42 Tot vannacht was het ei dat op Instagram uitgroeide tot de meest gelikete post ooit (ruim 52,1 miljoen hartjes, red.) één groot raadsel. Hetzelfde was het geval met drie al even mysterieuze foto's die op de eerste volgden. Daarop waren steeds meer barstjes in de schaal te zien. Tijdens de Super Bowl werd echter onthuld dat het om een actie gaan van een Amerikaanse overheidsorganisatie die aandacht vraagt voor mensen met mentale problemen.