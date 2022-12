Fitnessgoeroe (48) van BN'ers moet gevangenis in voor fraude rond haar escortbureau: ‘Deze hele zaak stinkt’

gezicht vakantiebeursDe Nederlandse fitnessgoeroe en zangeres Margretha van de L. (48) is bij de hoogste rechter veroordeeld voor belastingfraude en het illegale bezit van erectiepillen. Tot aan de zogeheten Hoge Raad heeft de dans- en fitnesscoach geprocedeerd om aan haar gevangenisstraf van één jaar te ontkomen, maar zonder resultaat. Ook in België riskeert de Friese een celstraf vanwege de verdenking van financiële uitbuiting van diverse escortvrouwen.

Margretha van de L. zal bij televisiekijkend Nederland waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen, maar onder diverse artiesten en televisiepersoonlijkheden is zij wel degelijk een bekende naam. Als dans- en fitnesscoach stond zij de afgelopen jaren meerdere BN’ers bij, onder wie Ernst Daniel Smid, Eva Simons en Ruth Jacott. In de afgelopen jaren groeide ze ook uit tot het gezicht van de Vakantiebeurs, die ieder jaar in Utrecht wordt gehouden. Verder heeft ze als zangeres een aantal bescheiden hits op haar naam staan.

In maart vorig jaar kreeg het succesverhaal van Margretha een negatieve wending, toen ze werd opgepakt in het Belgische plaatsje Schilde. Het prostitutieteam van de Antwerpse politie bleek al een jaar in het grootste geheim onderzoek te doen naar haar escortbureau in Retie, dat net over de grens bij Eindhoven ligt. Intussen is er volgens justitie voldoende bewijs verzameld om haar te vervolgen voor illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Die zaak komt in januari inhoudelijk voor de rechter.

Margretha runde in Retie een callcenter van waaruit haar firma escortdames naar afspraken stuurde. De klanten bevonden zich zowel in Vlaanderen als Nederland. De firma van Margretha gebruikte daarvoor een vijftigtal websites. Bij webdesigner Jeroen Van der Linde regende het naar eigen zeggen ‘voortdurend klachten‘ van gedupeerde en afgedreigde klanten, sekswerkers en chauffeurs van het escortbureau. Hij verbrak de samenwerking.

Acht ton

Van der Linde, al vijftien jaar werkzaam in de escortbranche als beheerder van tientallen erotiekwebsites, stelt dat Margretha in België een maximumstraf van vijf jaar cel riskeert. De gezondheidscoach heeft volgens hem ‘een spoor van misstanden, wanpraktijken en grootschalige oplichting achtergelaten’. ,,Margretha bracht uit financieel belang herhaaldelijk chauffeurs en sekswerkers in gevaar en beloofde klanten van alles en nog wat, maar bezorgde hen alleen maar financiële ellende en conflicten met hun gezin”, stelt Van der Linde.

Niet alleen in België, maar ook in Nederland raakte Margretha in het vizier van de autoriteiten. Uit onderzoek van onder meer de FIOD bleek dat zij de verdiensten van enkele zwartwerkende vrouwen bewust buiten de boekhouding had gehouden. Zij gaf daardoor iets minder dan een vijfde van haar omzet bij de belasting op. De fiscale opsporingsdienst berekende het totale fiscale nadeel op ruim acht ton.

Kamagra

Later bleek ook dat Margretha stiekem handelde in kamagra, een soort viagra. Dat is een overtreding van de Geneesmiddelenwet. Margretha stelt onschuldig te zijn en ging diverse malen in hoger beroep tegen haar straf, maar de Hoge Raad oordeelde deze week anders. Haar eerdere straf - achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk - blijft definitief staan. ‘Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat zij heeft gehandeld zoals bewezen is verklaard’, valt te lezen in het vonnis. ‘Daarbij komt uit de zitting naar voren dat de verdachte zich onvoldoende is doorgedrongen van het kwalijke van haar gedrag.’

In België wacht de Nederlandse mogelijk een nog zwaardere straf. In deze strafzaak is sprake van zeker acht gedupeerden. Margretha zou volgens bronnen in de escortwereld ‘abonormaal verdiend hebben’ aan prostitutie. Dat is in België verboden. ,,Zij stuurde dames naar klanten en stak het grootste deel van de inkomsten in eigen zak”, zegt Van der Linde, die al jarenlang onderzoek doet naar haar praktijken. ,,Haar firma is bekend sinds 2005 en geen enkele gemeente deed haar huiswerk gezien ze in Nederland tot op heden nog steeds zonder vergunning opereert op een anonieme locatie. Deze hele zaak stinkt, en niet zo’n beetje ook.”



‘Koningin van de escort’

De Belgische advocaat Walter Damen, die Margretha van de L. in België bijstaat, was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Eerder liet hij weten dat de activiteiten van zijn cliënte in Nederland niet strafbaar zijn. ,,De Nederlandse wetgeving laat een escortedienst toe. Wie zo’n firma leidt mag daar geld aan verdienen. Dat is volkomen legaal. Heel anders is de wetgeving in België. Een escortefirma uitbaten is wettelijk verboden in België.”

Margretha is nog op vrije voeten en is daarom om een reactie gevraagd. Ze kiest er voor om nu niet te reageren. De Friese heeft alle aantijgingen rond haar escortbureau altijd ontkend. In de tussentijd schuwt ze er niet voor om de publiciteit op te zoeken. Zo verscheen dit najaar haar autobiografie ‘Koningin van de escort’, waarin zij dieper ingaat op haar dubbelleven en haar arrestatie in België vorig jaar. Het was een slechte periode in haar leven, zegt ze in de de podcast Hannelore in je Oren. ,,Toen de biografie klaar was, dacht ik: dit is dus mijn leven. Ik ben er heel gelukkig en blij mee.”

