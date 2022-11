Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie (79) overleden

Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie is overleden op 79-jarige leeftijd. Dat maakt de Brits-Amerikaanse band vandaag bekend op Twitter. ‘Ze was de beste muzikant die iemand in zijn band kon hebben.’

‘Er zijn geen woorden om ons verdriet te beschrijven’, valt er te lezen in het bericht dat Fleedwood Mac vandaag op sociale media deelt. ‘Ze was echt uniek, speciaal en buitengewoon getalenteerd. Ze was de beste muzikant die iemand in zijn band kon hebben en de beste vriendin die iemand in zijn leven kon hebben. We hadden zoveel geluk dat we een leven met haar hadden.’

McVie, die van 1968 tot 1976 met Fleetwood Mac-bassist John McVie getrouwd was, kwam begin jaren zeventig bij de wereldberoemde formatie en maakte deel uit van de band tot 1998. Ze deed na haar vertrek bij Fleetwood Mac een lange tijd niets, maar werd in 1997 toch nog een keer overgehaald om met de band op tournee te gaan. In 2004 bracht ze een soloalbum uit. Tien jaar later verraste McVie fans van Fleetwood Mac door weer terug te keren als zangeres.

McVie schreef enkele van de bekendste hits van de groep, zoals Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me en Songbird.

Zij overleed in het ziekenhuis, in het bijzijn van haar familie. Het is niet bekend waaraan McVie is overleden.

Volledig scherm Van links naar rechts: Peter Green; John McVie; Stevie Nicks; Christine McVie; Mick Fleetwood; en Lindsey Buckingham. © AP

