Flikken-personage Floris Wolfs is ode aan Rutger Hauers Floris

SBS 6 brengt Hart in Aktie mogelijk terug op de buis

19:47 SBS6 onderzoekt de mogelijkheid om Hart in Aktie terug te brengen op de buis. De zender komt binnenkort met een oproep. ,,We gaan kijken of er dan goede cases zijn, maar we zitten in een testfase”, aldus een woordvoerder.