Flinke heisa over Dave Chappelle binnen Netflix: grote staking op komst

Volgens de Amerikaanse website The Verge wordt er een bedrijfsbrede staking bij Netflix voorbereid. Aanleiding voor de protestactie is de weigering van Ted Sarandos, de ceo van Netflix, om de special van Dave Chappelle van het platform te halen. In zijn show lacht Chappelle met transpersonen en verdedigt hij onder meer de controversiële uitspraken van J.K. Rowling.

Volgens een medewerker van Netflix maakte Sarandos het nieuws bekend in twee memo’s. In het eerste bericht liet de zakenman weten dat hij niet van plan is om de special van Dave Chappelle offline te halen. In zijn tweede mededeling schreef Ted Sarandos onder meer dat ‘de inhoud op het kleine scherm niet zorgt voor schade in het echte leven’.

Om zijn standpunt duidelijk te maken, haalde de topman nog volgend argument naar boven. ,,Het ultieme bewijs om dit te ondersteunen, is dat geweld op schermen de afgelopen dertig jaar enorm is toegenomen. Kijk bijvoorbeeld maar naar first-person shooter-games, maar toch is de misdaad in veel landen aanzienlijk gedaald. Naar mijn mening kunnen volwassenen dus kijken naar films waarin geweld, aanranding, misbruik of schokkende uitspraken aan bod komen en dat zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor anderen.”

Geen respect

Verschillende Netflix-medewerkers zijn het daar duidelijk niet mee eens. Een medewerker van het streamingplatform vertelde in een interview dat de mededelingen van Sarandos voor een groot stuk de aanleiding waren voor de aangekondigde staking van volgende week woensdag. Vooral transgenders voelden zich persoonlijk aangevallen door de berichten. Al kregen zij in een mum van tijd verschillende bondgenoten binnen het bedrijf.

Tijdens de virtuele staking zullen de deelnemende medewerkers het werk neerleggen. In plaats daarvan zullen ze zich concentreren op het doneren aan goede doelen en het aanmoedigen van anderen om de transgemeenschap te ondersteunen. ,,De memo was zeer respectloos”, aldus een medewerker die liever anoniem wilde getuigen. ,,Het nodigde niet uit tot een stevig gesprek over dit moeilijke onderwerp, en dat zou normaal gezien wél het geval moeten zijn.”

(Lees verder onder de video.)

Een woordvoerder van Netflix reageerde op woensdag op de onrust binnen Netflix. In een statement in The Hollywood Reporter maakte het bedrijf duidelijk dat ze ‘artistieke expressie’ ondersteunen en dat ze hun werknemers ‘aanmoedigen om op te komen voor hun mening’. Daarnaast maakte het streamingplatform nog bekend dat de specials van Dave Chappelle de best bekeken comedy-specials op Netflix zijn. Chappelle heeft met zijn werk ook verschillende prijzen gewonnen waaronder een Emmy en een Grammy Award. Exacte cijfers van The Closer, de special in kwestie, gaf de streamingdienst niet vrij.

Eerder deze week werden er nog drie Netflix-medewerkers geschorst omdat ze een directievergadering bijwoonden om zich uit te spreken tegen de special van Chappelle. Het trio, waaronder een Netflix-technicus die transgender is, mocht na protest van het grote publiek wel weer aan het werk.

In zijn nieuwste special The Closer zegt de komiek onder andere dat ‘geslacht een feit’ is, waarna hij geslachtsdelen van transpersonen vergelijkt met vleesvervangers als Beyond Meat. Chappelle verdedigt ook de uitspraken van Harry Potter-auteur J.K. Rowling, van wie enkele opmerkingen als transfobisch werden bestempeld. In zijn special contrasteert Chappelle tevens de homofobische uitspraken van rapper DaBaby met de systematische onderdrukking van zwarte Amerikanen, en doet hij nog andere controversiële uitspraken.