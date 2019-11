Floor Jansen betreurt imago metal: ‘Het omvat zoveel stijlen’

De Nightwish-frontvrouw vindt dat metal een imago heeft dat niet strookt met de werkelijkheid. ,,Je hoort vaak terug dat metal heel hard en schreeuwerig is en dat het alleen maar agressieve nummers zijn die over Satan gaan”, schetst Floor het volgens haar onjuiste beeld aan BuzzE.



Dat is volgens de zangeres onterecht, want het genre is een stuk diverser dan men denkt. ,,Natuurlijk zijn er scheurende gitaren en kan het hard zijn, maar metal is vooral een verzamelnaam voor een muzikaal genre met flink wat subgenres. Het omvat zoveel verschillende stijlen dat je het simpelweg niet over een kam kan scheren.” Ook Nightwish zelf is ‘in geen enkel hokje te plaatsen’. ,,We zijn beïnvloed door veel stromingen, dus Nightwish’ muziek laat zich niet in één woord of in één stijl vatten.”