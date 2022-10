Floor Jansen krijgt diagnose borstkanker: ‘Een enorme schok’

Floor Jansen (41) heeft borstkanker. Dat maakt de Nightwish-zangeres vandaag bekend op Instagram. Ze wordt morgen geopereerd aan de tumor in haar borst. ‘Mijn prognose is zeer goed. Het lijkt een niet-agressieve vorm van kanker te zijn die waarschijnlijk ook niet is uitgezaaid’, aldus Jansen.

‘Het leven komt in golven, met ups en downs’, begint de zangeres haar verhaal aan haar ruim 525.000 volgers. Jansen schrijft dat ze haar fans de afgelopen jaren heeft meegenomen in alle hoogtepunten, maar nu ze slecht nieuws heeft, heeft ze besloten dat ook te delen met de buitenwereld.

‘Ik heb borstkanker. Het werd iets meer dan twee weken geleden gediagnosticeerd en ik word morgen geopereerd om de tumor te verwijderen. Mijn prognose is zeer goed’, stelt Jansen haar fans gerust. Ze vervolgt: ‘Het lijkt een niet-agressieve vorm van kanker te zijn die waarschijnlijk ook niet is uitgezaaid. Ik zal mijn borst behouden en ik zal kankervrij zijn na deze operatie.’ Jansen krijgt daarnaast ook lokale bestraling, maar dat zal pas drie maanden na de operatie plaatsvinden.

De Nightwish-zangeres, die in 2019 furore maakte met haar vertolking van Phantom of the Opera in Beste Zangers, stelt dat het een enorme schok is om te horen dat je kanker hebt. ‘Alles wat je belangrijk vond in het leven verandert binnen enkele minuten door deze diagnose. Nu wil ik gewoon weer gezond zijn, mijn dochter zien opgroeien tot een vrouw; ik wil leven!’

Quote Als ik daar niet heen was gegaan, zou de tumor onopge­merkt zijn gebleven Floor Jansen

Geen klachten

Wat Jansen het meest beangstigt, is dat ze dacht dat ze gezond was omdat ze geen klachten had. Totdat ze voor een standaard controle een mammografie liet maken. ‘Als ik daar niet heen was gegaan, zou de tumor onopgemerkt zijn gebleven. Over een jaar had dit veel groter kunnen worden.’ Juist daarom wil Jansen haar verhaal delen. ‘Een mammografie is levensreddend. Het is ongemakkelijk en je denkt misschien dat je niets hebt, maar ga! En voor de mannen die dit lezen: herinner je vrouw, vriendin, moeder, zus eraan om zich te laten controleren.’

Jansen denkt dat ze op tijd fit genoeg is voor haar Europese tour met Nightwish, die op 20 november van start gaat. ‘Ik ben optimistisch omdat mijn prognose goed is! Ik beloof dat ik goed voor mezelf zal zorgen.’

