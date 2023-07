Floor Jansen zegt na inzinking concert Soestdijk op laatste moment af

Floor Jansen (42) heeft dinsdag haar optredens bij Royal Park Live van komende donderdag en Caprera in Bloemendaal (zaterdag) afgezegd. De zangeres is zwanger en moet zichzelf in acht nemen nadat ze drie weken geleden in Finland was ingestort en in het ziekenhuis belandde.

Floor Jansen stuurde dinsdag een verklaring rond waarin ze haar besluit toelicht. ,,Tot mijn grote spijt moet ik mijn shows op 6 en 8 juli afzeggen. De reden is dat mijn gezondheid niet goed genoeg is om de shows op een verantwoorde manier te doen", schrijft de zangeres uit Goirle die naast haar solocarrière bekend is als frontvrouw van metalband Nightwish. Ook een show met die Finse band werd al gecanceld vanwege de conditie van Jansen.

Een optreden met Nightwish leidde enkele weken terug tot problemen. ,,Ik ben uitgeput geraakt na mijn laatste show met Nightwish in Finland. Zodanig dat ik instortte en per ambulance naar het ziekenhuis moest. Aldaar constateerde de dokters dat mijn baby gezond is en ik geen ernstige ziektes heb. Maar dat ik wel zodanig vermoeid was geraakt, dat doorwerken geen optie meer is. Dit is nu drie weken geleden.”

Borstkanker

Jansen herstelde eind vorig jaar van borstkanker, en kondigde dit voorjaar aan dat ze een tweede kindje verwacht. ,,Ik had gehoopt dat ik weer genoeg energie zou kunnen opbouwen om toch die mooie soloshows in Nederland te kunnen doen. Maar helaas. Om de gezondheid van zowel mezelf, als die van mijn ongeboren baby te waarborgen, moet ik me koest houden en me volledig op mijn herstel en de laatste fase van mijn zwangerschap concentreren.”

De gemiste show bij Paleis Soestdijk wordt nu ingehaald bij de editie van 2024.

