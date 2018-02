Florence + The Machine komt dit jaar met nieuwe plaat

Het is even stil geweest rondom de Britse zangeres en haar band. In 2015 werd het laatste album van de groep uitgebracht: How Big, How Blue, How Beautiful. Maar nu heeft de CEO van Virgin Records, Ted Cockle, bevestigd dat er een nieuwe plaat aan komt. ,,We kijken erg uit naar nieuwe muziek van Florence + The Machine, Blossoms, Chvrches, James Bay en Shawn Mendes."



Welch is bekend vanwege haar hoge stem. De popgroep had hits met You've got the Love, Dog Days are Over, Spectrum (Say My Name) en Ship to Wreck.