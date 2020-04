Fockeline Ouwerkerk bevallen van dochter Vicky

Ze kwam vorige week al ter wereld, maar Fockeline Ouwerkerk hield het blijde nieuws nog even voor zichzelf. Vandaag is het dan zover: ze deelt het eerste kiekje van haar dochtertje. ‘Vicky Inge Marcella, ze is er... geboren op 23-04-2020. Ik knuffel het liefst de hele dag met jou’, schrijft Ouwerkerk, bekend van series als Moordvrouw en Dit zijn wij.



Gans bekend Nederland reageert onder het babynieuws. Zo schrijft actrice Marly van der Velden: ‘Ohhhh wat is ze knap!!! Gefeliciteerd! Geniet’ en laat Rico Verhoeven ook een felicitatie achter.



Ouwerkerk maakte in december bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje. In september 2018 werd ze voor de eerste keer moeder van een zoontje, genaamd Joe. De actrice is al jaren samen met grafisch ontwerper Joeri Wetters.