Fons de Poel schrijft biografie over broze mentor Willibrord Frequin (80)

‘Het boek dat ik nu afrond, is in zekere zin in doodsnood tot stand gekomen. Ik heb hem in dat jaar zienderogen zien verslechteren. Ik moest het schrijven’, meldt hij in zijn blog bij Broadcast Magazine. Frequin was in de begintijd van De Poels carrière zijn mentor. ‘Hij bereisde destijds met gevaar voor eigen leven het wereldnieuws, wat in veel gevallen het wereldleed was. Daarna werd hij natuurlijk de omstreden, geprezen, verguisde, gepersifleerde trammelant-reporter over wie iedereen wel een mening had. Je mocht hem. Of helemaal niet’, aldus De Poel. Wat veel mensen niet weten, schrijft de auteur, is dat Frequin verrassend verlegen is.