Foo Fighters maken comeback en kondigen tiende plaat aan

The Passion in 2021 alsnog naar Roermond

6 november De elfde editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. De Limburgse stad zou in 2020 ook al het decor zijn voor het spektakel, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Het is voor het eerst dat The Passion ‘onder de rivieren’ wordt gehouden, zo heeft KRO-NCRV vandaag bekendgemaakt.