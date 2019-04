Foto huilende peuter is World Press Photo van het jaar

Geer zonder Goor: Joling gaat programma over ouderen maken

19:56 Gerard Joling (58) praat met zijn nieuwe werkgever RTL over een programma waarin hij ouderen helpt. Details van het format, dat veel weg lijkt te hebben van de Geer & Goor-series die de zanger met zijn collega Gordon maakte, zijn nog niet bekend. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat het voor en met ouderen is, iets in die hoek. Ik heb er veel zin in’’, zei hij er vanavond over in RTL Boulevard.