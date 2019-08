‘Foutje van PSV’: telefoonnummer Frank Lammers per ongeluk onthuld in video Malen

In het filmpje videobelt Lammers met Malen. Te zien is hoe de aanvaller zijn telefoon opneemt en in de seconde ervoor is het 06-nummer in beeld. Het blijkt daadwerkelijk het telefoonnummer van de bekende acteur. Volgens verschillende Twitteraars is Lammers platgebeld sinds het filmpje gisteravond online kwam en heeft de acteur van zijn provider een nieuw nummer gekregen. Wie het nummer belde, kreeg direct een voicemail.



Sinds vanmiddag is een andere voicemail te horen waarin Lammers als Bouman reclame maakt voor een telecompartner van PSV. De Eindhovense club stelt dat dit oorspronkelijk de bedoeling was en dat het foutje bewust was. Thijs Slegers, woordvoerder van de club: ,,Er is in die zin iets fout gegaan dat deel 2 van de campagne, waarin mensen een voicemail horen van Ferry die doorverwijst naar onze telecompartner, niet gisteravond online is gekomen.”



Eerder nog reageerde Slegers heel anders tegenover deze site. Hij stelde: ,,Ik zag er opmerkingen over voorbijkomen op social media inderdaad, maar ik zie het probleem niet. Ik communiceer via een ander nummer met Frank. Verder heb ik geen behoefte om hier iets over te zeggen.”