Frank Boeijen: Liesbeth was stijlvol en had een prachtige stem die niemand had

,,Vergeet niet hoe lief ze was. Ik heb vaak met haar opgetreden. De liefde voor haar van het publiek, die was immens. Ze was zo goed in staat om dat publiek te charmeren en verbroederen. Met mooie diepzinnige liedjes, chansons. Van Jacques Brel, Charles Aznavour, Juliette Gréco. Liesbeth List, ze was zo elegant, zo stijlvol, die mensen zijn er bijna niet meer. Zij en Ramses waren exponenten van een tijdperk dat zich in de jaren zestig in Amsterdam afspeelde. De scene rond het Leidseplein, de keldertjes, jazzmuziek, drugsgebruik, drank, bohemien. Beïnvloed door de Franse chansons, maar ook door het existentialisme van Jean-Paul Sartre. Parijs, francofiel. Dat tijdperk is nu weg, want we zijn nu veel meer beïnvloed door de Amerikaanse en Engelse muziek.”