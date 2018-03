Frank en Ronald de Boer: Door Edwin Evers zijn we nóg bekender geworden

‘Eéééééééj Eveeeers!’ Het was jarenlang de vaste begroeting van Frank en Ronald de Boer in de uitzending van Edwin Evers. Althans, daar leek het op: Evers, de grote imitator, deed het zelf. De twee voetballers waren lange tijd de meest besproken typetjes van de dj.

„Frank en Ronald de Boer, dat sloeg in, niet normaal”, zei Evers die in zijn uitzending ook persiflages had van Johan Cruijff, Prins Bernhard en Marco Borsato. ,,Een mooi rijtje toch?”, reageert Ronald de Boer vandaag.

Het begon in de jaren 90 toen de gebroeders De Boer nog bij Ajax speelden. ,,In het begin was het wennen, zeker toen Edwin Evers ons in de uitzending persifleerde als een stel geldwolven. Dat irriteerde me wel. We moesten ons verweren tegen uitspraken die hij namens ons op de radio deed”, diept De Boer op. Het was 1998, het jaar waarin de tweeling een vertrek bij Ajax forceerde om naar Barcelona te gaan. ,,Destijds ging het vaak over geld. Edwin heeft daar een slaatje uitgeslagen”, vervolgt Frank de Boer, ,,maar gelukkig kwam al gauw de omslag en was het heel positief. We speelden toen al bij Barcelona, maar kregen genoeg mee. Mensen zaten schaterlachend achter het stuur.”

Ronald: ,,Ik hoorde regelmatig: zozo, jíj was vanmorgen vroeg op. Zei ik maar weer: ‘Dat was ik niet, dat was Evers.’ Ik begreep dat mensen niet uitstapten als ze ons hoorden. Een mooi compliment natuurlijk. Ik denk dat we door Edwin Evers zeker bekender zijn geworden. Zelf heb ik later ook tranen met tuiten gelachen.”

,,Eerst was Ronald de populairste”, weet Frank. ,,Dat was logisch, want hij was twee keer tot de beste voetballer van Nederland uitgeroepen. Hoorde je mij op de achtergrond. Later was dat andersom. Edwin deed ons goed na. Ik kon me heel goed voorstellen dat mensen geloofden dat wij het waren.''

Ze begrijpen de beslissing van Evers om afscheid te nemen van zijn ochtendshow. ,,21 jaar, dag in, dag uit, ’s morgens vroeg. Dat gaat je dan een keer tegen staan. Ik snap dat je dat eens wat anders wil”, besluit Ronald.