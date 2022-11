Frank Evenblij: ‘Ik heb vaak schreeuwend tegenover eindredactie van DWDD gestaan’

Presentator en voormalig ‘Jakhals’ Frank Evenblij heeft in zijn tijd bij De wereld draait door naar eigen zeggen vaak ‘schreeuwend’ tegenover de eindredactie van de talkshow gestaan. Hij zag de harde cultuur achter de schermen en vond dat dit geen juiste manier van werken was.

Dat vertelde hij vanavond in Beau. Frank vond de onthullingen over de angstcultuur door de woede-uitbarstingen van Matthijs van Nieuwkerk ‘afgrijselijk’ en ‘een klap’. ,,Er kwam veel boven’’, zei hij. Van Nieuwkerk is nooit tegen Evenblij zelf uitgevallen, maar hij zag met eigen ogen hoe de sfeer voor anderen was. ,,Ik heb het er wel heel erg moeilijk mee gehad’’, zei hij. ,,Ik merkte daar altijd wel veel van.’’

Hij probeerde meermaals in te grijpen, aldus Frank. ,,Ik heb vaak schreeuwend tegenover de eindredactie gestaan, omdat ik het er zo niet mee eens was om op die manier te werken. Ik geloofde gewoon niet dat dat de methode was om mensen te motiveren. Ik was 26 toen ik daar binnenkwam, ook nog jong en kwetsbaar, dus ik kon dat ook niet veranderen.’’

Zijn collega en voormalig mede-Jakhals Erik Dijkstra benadrukte dat het voor hen anders was: zij waren gezichten van de populaire talkshow en zouden daarom niet snel ineens hun baan verliezen. Dat merkte Frank ook bij de redactieleden, die juist niet op tv te zien waren: volgens hem waren ze blij als hij iets zei, maar konden zij dat minder makkelijk doen.

Evenblij en Dijkstra zijn allebei bereid mee te werken aan het onderzoek dat nu wordt gedaan naar de misstanden. ,,Het artikel sloeg in als een bom’’, zei Dijkstra. ,,Die hele harde cultuur, die herkende ik wel. Ik was vooral met mezelf bezig in die tijd, met mijn filmpjes, dat dat goed was, goed ging. (...) Het is niet iets waar ik zelf aandacht voor had, toen: gaat het wel goed met de collega’s allemaal?’’

Vorig week meldde de Volkskrant na gesprekken met tientallen oud-medewerkers van DWDD dat achter de schermen jarenlang een angstcultuur heerste door grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Volgens betrokkenen had Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen op centimeters afstand werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’.

De presentator vertrok na de onthullingen bij BNNVara, dat ook DWDD maakte en waar hij nog altijd werkzaam was. De NPO heeft een groot onderzoek aangekondigd.

