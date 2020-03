Frank Lammers komt graag monoloog aan huis brengen

Het is onduidelijk of de voorstelling nog doorgaat met de tournee als de coronacrisis ooit voorbij is. Lammers is niet de enige kunstenaar die probeert enige troost te brengen in deze donkere tijden. Zangeres Marike Jager gaat zondagavond een miniconcert livestreamen om haar fans een hart onder de riem te steken. Zij zal vanuit haar thuisstudio een paar nummers spelen, maakte zij bekend via social media.

Cabaretier Paul Haenen lanceerde vrijdag een ‘coronatroostkanaal’. Cabaretiers, acteurs en schrijvers die de komende weken geen optredens kunnen doen, mogen in zijn theater Betty Asfalt in Amsterdam filmpjes opnemen om het Nederlandse publiek een hart onder de riem te steken. De Limburgse band DeWolff trad zaterdagavond op in een lege Muziekgieterij in Maastricht. Het optreden was live te volgen via Facebook.