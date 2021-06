Frank Lammers scoort een nummer 1-hit met ode aan Frank de Boer

Het nummer van Lammers is een van de vele EK-hits die dit jaar zijn uitgebracht. Morgen lees je op deze site een overzicht van alle nummers, plus welke het makkelijkste mee te zingen zijn. Duidelijk is in ieder geval dat het nummer van de Brabantse acteur een schot in de roos is. Op de vraag of de bondscoach al gereageerd heeft op zijn ode, antwoordt Lammers tegen Omroep Brabant: ,,Nee zeg. Ik zou het vervelend vinden als hij me nu een bericht zou sturen. Hij heeft wel betere dingen te doen!”



Dat De Boer zomaar had kunnen reageren op het liedje van Lammers, is niet heel onwaarschijnlijk. De voetbaltrainer figureerde onlangs nog in een teaser voor de Netflix-film Ferry, waarin Lammers de hoofdrol speelt. In het filmpje probeert Ferry achter de namen te komen van de voetballers die de bondscoach geselecteerd heeft voor het EK voetbal. De Boer wil dat niet zeggen hier waarop hij in een afgrond belandt. Als hij dan ook niet wil vertellen hoeveel PSV’ers er in de selectie zitten, wordt Ferry nog bozer. Hij wil de bondscoach doodschieten, maar zijn pistool weigert. Waarop De Boer droogjes opmerkt dat hij veel geluk heeft.