Frank Masmeijer moet onmiddellijk de cel in

updateFrank Masmeijer (56) moet meteen de cel in. De rechter in Antwerpen die de voormalige televisiepresentator tot acht jaar celstraf en een boete van 8000 euro voor drugssmokkel veroordeelde, eiste onmiddellijke opsluiting.

Als Masmeijer zich niet meldt, zal hij worden opgehaald. De gevallen quizmaster was zelf niet bij de uitspraak. ,,Er zal veel pers bij aanwezig zijn en ik wil niet als een ‘aap in een kooi’ daar gaan zitten. Ik ga daarom, ook op aanraden van mijn advocaat, thuis zitten”, zei Masmeijer in de aanloop.

Masmeijer heeft acht maanden in voorarrest gezeten. In de praktijk komt het er op neer dat hij dan nog ruim twee jaar achter de tralies moet. De vraag is of hij die celstraf in Nederland of België kan uitzitten.

Tegenvaller

Voor Masmeijer is dat een grote tegenvaller. Hij rekende op een kleinere straf die echter hoger uitvalt (acht jaar) dan de eis van zeven. In totaal stonden 46 beklaagden terecht in drie samenhangende drugsdossiers, waarin celstraffen van tien jaar werden uitgesproken.

Zijn advocaat Mr. Vincke gaat in gesprek met Masmeijer over een eventueel hoger beroep, maar de raadsman liet al doorschemeren dat daar goed over gesproken moet worden. Bij grote drugszaken in België is de kans ook aanwezig dat de celstraf dan hoger uitvalt. Zelf houdt Masmeijer vol onschuldig te zijn.

,,Ik word neergezet als een maffiabaas, een gebruiker en ik weet niet wat allemaal, maar ik heb alleen maar mensen bij elkaar gebracht. Ik ben heel naïef geweest”, zei hij vorige maand. ,,En als ik dan in RTL Boulevard of Shownieuws kom, pakken ze eerst nog even de schaar om er een en ander uit te knippen. Het is geen reëel beeld.”

476 kilo drugs

Masmeijer werd verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Er zat 476 kilo drugs verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika. Frank heeft altijd gezegd dat hij hier niets mee te maken heeft gehad.

In 2014 werd Masmeijer hiervoor aangehouden, waardoor hij tien maanden in voorarrest zat. In afwachting van de rechtszaak werd hij vrijgelaten met een enkelband.

Frank probeerde de laatste maanden het negatieve beeld dat van hem is ontstaan recht te zetten. Hij werkte daartoe mee aan een documentaire en een boek.