Frank van Etten zingt over verlies ongeboren kind: ‘Nu ben jij een ster aan de hemel’

Volkszanger Frank van Etten verwerkt het verdriet om het verlies van zijn ongeboren kind in de studio. De Apeldoornse zanger zingt een ode aan de baby die hij ‘nooit heeft mogen ontmoeten’. Zijn vriendin Melanie was in verwachting van een tweeling, maar verloor vorige week een van de twee kindjes.

‘Na een bewogen week zocht ik in mijn studio naar mijn rust en schreef het liedje voor diegene die ik nooit heb mogen ontmoeten’, schrijft Van Etten op Instagram. ‘Het lucht me op... muziek is ook verwerken en dat wat ik voel daar zing ik over ‘ik noem alles met een lach en een traan’ en vandaag is het met een traan.’

In de tekst spreekt hij over ‘een wonder dat niet mocht komen, terwijl het toch goed leek te zijn’ en ‘nu ben jij een ster hoog aan de hemel, terwijl ik je vader wilde zijn’.

De 38-jarige zanger maakte in januari bekend dat Melanie in verwachting was van een tweeling. Die blijdschap sloeg afgelopen week om, waarbij intens verdriet om het verlies van het ene kindje en opluchting om de goede gezondheid van het andere kindje om voorrang vechten. ‘De dag positief opgestaan maar dat is veranderd in een ZWARTE DAG...’, schreef Frank bij een zwarte afbeelding op Instagram.

‘Verdrietig en blij tegelijk dat het ene kindje goed is maar het andere is gestorven en dat zet toch alles even stil voor ons. We moeten dit even een plekje geven’, aldus Frank.

